Спасатели помогли получившей инсульт в лесу женщине

Пострадавшая смогла связаться с отцом и рассказать о произошедшем

Спасатели помогли женщине, у которой случился инсульт в лесу. К специалистам обратился отец потерпевшей, пишет "Подмосковье сегодня". 

Сорокалетняя жительница Шатуры отправилась на поиски ягод. Однако в лесу с женщиной случилось несчастье: ее разбил инсульт. Пострадавшая смогла дозвониться до отца и рассказать, что не может пошевелиться. Мужчина, в свою очередь, вызвал спасателей. 

Для того, чтобы оперативнее обнаружить потерпевшую, специалисты разбились на две группы. К лесному массиву была вызвана карета скорой помощи. Уже через 20 минут женщину удалось найти и передать в руки врачей. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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