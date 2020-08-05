Пострадавшая смогла связаться с отцом и рассказать о произошедшем

Спасатели помогли женщине, у которой случился инсульт в лесу. К специалистам обратился отец потерпевшей, пишет "Подмосковье сегодня".

Сорокалетняя жительница Шатуры отправилась на поиски ягод. Однако в лесу с женщиной случилось несчастье: ее разбил инсульт. Пострадавшая смогла дозвониться до отца и рассказать, что не может пошевелиться. Мужчина, в свою очередь, вызвал спасателей.

Для того, чтобы оперативнее обнаружить потерпевшую, специалисты разбились на две группы. К лесному массиву была вызвана карета скорой помощи. Уже через 20 минут женщину удалось найти и передать в руки врачей.