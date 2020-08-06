Нарушители пытались скрыться от полиции на участке президента США

Три человека с заряженным автоматом Калашникова пробрались на территорию поместья Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на полицию.

Правоохранители задержали нарушителей. Ими оказались 15-летние подростки, которые утверждают, что таким образом пытались скрыться от полиции. Заметив патрульную машину, они перелезли через ограду поместья и, по их словам, в здание проникать не собирались.

В рюкзаке, который успели выбросить нарушители, оказалась мини-модель АК-47 с 14 патронами. Молодые люди заявили, что оружие нашли случайно.

Как рассказал официальный представитель полиции Палм-Бич, подростки понятия не имели, где оказались. К счастью, ни президента, ни его семьи в поместье не было, иначе охрана могла бы и выстрелить, пишет The Miami Herald.

Молодых людей задержали. Их судьбу будет решать прокуратура, передает "МИР24".