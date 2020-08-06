Трое с автоматом вломились в поместье Трампа

Трое с автоматом вломились в поместье Трампа
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нарушители пытались скрыться от полиции на участке президента США

Три человека с заряженным автоматом Калашникова пробрались на территорию поместья Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на полицию.

Правоохранители задержали нарушителей. Ими оказались 15-летние подростки, которые утверждают, что таким образом пытались скрыться от полиции. Заметив патрульную машину, они перелезли через ограду поместья и, по их словам, в здание проникать не собирались.

В рюкзаке, который успели выбросить нарушители, оказалась мини-модель АК-47 с 14 патронами. Молодые люди заявили, что оружие нашли случайно.

Как рассказал официальный представитель полиции Палм-Бич, подростки понятия не имели, где оказались. К счастью, ни президента, ни его семьи в поместье не было, иначе охрана могла бы и выстрелить, пишет The Miami Herald.

Молодых людей задержали. Их судьбу будет решать прокуратура, передает "МИР24".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Театр Лукашенко": в Болгарии предположили, что белорусам готовят украинский сценарий

Происходящее в Республике может быть предвыборным пиаром, считают за рубежом

Россиян лишили смысла держать деньги в банках

Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей