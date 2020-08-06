Один человек погиб

В Иванове случилось ЧП. В вагоноремонтном депо произошел хлопок паров в цистерне из-под нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Как передает региональное издание IvanovoNews, один человек, который находился внутри цистерны, погиб. Инцидент произошел во время ремонта, уточняет "Пятый канал".