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В Иванове случилось ЧП. В вагоноремонтном депо произошел хлопок паров в цистерне из-под нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Как передает региональное издание IvanovoNews, один человек, который находился внутри цистерны, погиб. Инцидент произошел во время ремонта, уточняет "Пятый канал".
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