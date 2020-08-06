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Два человека погибли при пожаре в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Инцидент произошел в доме на Большой Серпуховской улице, говорится в заявлении. Огонь охватил площадь в 40 кв. м, пожар быстро устранили.
По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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