Возгорание произошло из-за замыкания проводки

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел в доме на Большой Серпуховской улице, говорится в заявлении. Огонь охватил площадь в 40 кв. м, пожар быстро устранили.

По предварительным данным, причиной ЧП стало замыкание проводки, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".