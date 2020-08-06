На такой поступок жителя Талдома подтолкнуло плохое поведение ребенка

В Подмосковье арестовали мужчину, который до смерти забил своего шестилетнего ребенка. Изначально отец погибшего мальчика говорил о том, что его сын упал с лестницы, однако при осмотре на теле ребенка были обнаружены многочисленные травмы и следы как минимум двадцати ударов.

На допросе мужчина признался, что избил мальчика из-за плохого поведения и проблем на работе. Ребенок скончался из-за травматологического шока, уточняет "Подмосковье сегодня".

Было возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.