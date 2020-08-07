Люди пострадали: направляющийся в Крым автобус попал в аварию

ДТП произошло на трассе Курган-Челябинск

Пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Крым, попал в аварию. Он столкнулся с грузовиком и слетел с трассы. 

На данный момент известно, что в ДТП пострадали 9 человек. Об этом сообщает РИА "Новости". Более того, от удара у автобуса заклинило двигатель. 

Обстоятельства ДТП выясняются, указывает URA.RU. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем грузовика.

Юлия МИХАЙЛОВА

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