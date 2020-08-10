В соседних зданиях выбиты стекла

В Волгограде слыло ЧП на газовой заправке. Сначала очевидцы услышали два хлопка, а после взрыв.

Как сообщает телеграм-канал "Подъем", рядом находились люди. При этом от взрывной волны дрожали стены, рассказывают свидетели происшествия. По информации издания V1.RU, четверо человек пострадали. Как пишет телеграм-канал Life Shot, травмы получили пожарные, которые начали тушить загоревшуюся цистерну, потом прогремел взрыв.

Телеграм-канал Mash опубликовал момент взрыва. На кадрах видно, как в воздух поднимается огненный столб, а затем валит дым.