"Дрожали стены": в Волгограде взорвалась газовая заправка - видео

В соседних зданиях выбиты стекла

В Волгограде слыло ЧП на газовой заправке. Сначала очевидцы услышали два хлопка, а после взрыв. 

Как сообщает телеграм-канал "Подъем", рядом находились люди. При этом от взрывной волны дрожали стены, рассказывают свидетели происшествия. По информации издания V1.RU, четверо человек пострадали. Как пишет телеграм-канал Life Shot, травмы получили пожарные, которые начали тушить загоревшуюся цистерну, потом прогремел взрыв. 

Телеграм-канал Mash опубликовал момент взрыва. На кадрах видно, как в воздух поднимается огненный столб, а затем валит дым. 

Полина ИВАНОВА

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