Пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра

Спасатели помогли 51-летней женщине, упавшей по неосторожности в карьер. Об этом информирует сайт "Подмосковье сегодня".

Уточняется, что все случилось в Лыткарино. Женщина со своей дочерью отправилась гулять к карьеру, где оступилась и упала, подвернув ногу.

Прибывшие на место медики и спасатели помогли пострадавшей и сделали обезболивающий укол. Позже выяснилось, что у потерпевшей сломана шейка бедра. Транспортировать пострадавшую до кареты скорой помощи пришлось на носилках.