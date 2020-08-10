Спасатели оказали помощь упавшей в карьер женщине

Пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра

Спасатели помогли 51-летней женщине, упавшей по неосторожности в карьер. Об этом информирует сайт "Подмосковье сегодня". 

Уточняется, что все случилось в Лыткарино. Женщина со своей дочерью отправилась гулять к карьеру, где оступилась и упала, подвернув ногу. 

Прибывшие на место медики и спасатели помогли пострадавшей и сделали обезболивающий укол. Позже выяснилось, что у потерпевшей сломана шейка бедра. Транспортировать пострадавшую до кареты скорой помощи пришлось на носилках. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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