Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
588 новости
Спасатели помогли 51-летней женщине, упавшей по неосторожности в карьер. Об этом информирует сайт "Подмосковье сегодня".
Уточняется, что все случилось в Лыткарино. Женщина со своей дочерью отправилась гулять к карьеру, где оступилась и упала, подвернув ногу.
Прибывшие на место медики и спасатели помогли пострадавшей и сделали обезболивающий укол. Позже выяснилось, что у потерпевшей сломана шейка бедра. Транспортировать пострадавшую до кареты скорой помощи пришлось на носилках.
Глава Белоруссии обезумел от паники, считает эксперт
Россиянам рекомендовали не спешить скупать золото