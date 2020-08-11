Подозреваемого задержали

ФСБ не допустила трагедии в Башкирии. Житель Нефтекамска хотел устроить пожар в местной администрации, но спецслужбы предотвратили эту акцию.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на релиз регионального УФСБ, у задержанного была цель – вызвать протестные активности.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. У мужчины нашли гаджеты, где была информация о подготовке к теракту и о том, как делать и испытывать зажигательные смеси.