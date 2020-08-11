В Башкирии предотвратили теракт

Подозреваемого задержали

ФСБ не допустила трагедии в Башкирии. Житель Нефтекамска хотел устроить пожар в местной администрации, но спецслужбы предотвратили эту акцию.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на релиз регионального УФСБ, у задержанного была цель – вызвать протестные активности. 

Правоохранители возбудили два уголовных дела. У мужчины нашли гаджеты, где была информация о подготовке к теракту и о том, как делать и испытывать зажигательные смеси. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Соинвестор "Северного потока - 2" допустил крах проекта из-за санкций США

Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода

В США обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии

Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей