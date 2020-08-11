Вандала отпустили под подписку о невыезде

Полиция задержала в Подмосковье мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, который принадежит 26-летнему жителю Краснозаводска. Сумма причиненного ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

Как отмечает ГУ МВД по региону, инцидент произошел у жилого дома. Вандала задержали в ходе розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", поджигателя отпустили под подписку о невыезде.