Около 200 тысяч рублей ущерба: мужчина сжег иномарку в Подмосковье

Вандала отпустили под подписку о невыезде

Полиция задержала в Подмосковье мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, который принадежит 26-летнему жителю Краснозаводска. Сумма причиненного ущерба оценивается в 200 тысяч рублей.

Как отмечает ГУ МВД по региону, инцидент произошел у жилого дома. Вандала задержали в ходе розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", поджигателя отпустили под подписку о невыезде.

Егор МАЛКОВ

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