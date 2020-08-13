Сотрудники оказались в ловушке

В Минске неизвестные ворвались в офис "Яндекса". Как подтвердила пресс-служба компании, люди в черной одежде вооружены.

Об этом сначала сообщило издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Позже телеграм-канал "Медуза" опубликовал сообщение, в котором рассказал, что пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

Как отмечает телеканал "360", детали инцидента выясняются.

При этом телеграм-канал Eruoradio пишет, что в другую компанию тоже пришли вооруженные люди.

В Белоруссии идут протесты из-за результатов выборов президента, в которых победил Александр Лукашенко.