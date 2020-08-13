Неизвестные с оружием ворвались в офис "Яндекса" в Минске

Сотрудники оказались в ловушке

В Минске неизвестные ворвались в офис "Яндекса". Как подтвердила пресс-служба компании, люди в черной одежде вооружены. 

Об этом сначала сообщило издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Позже телеграм-канал "Медуза" опубликовал сообщение, в котором рассказал, что пресс-служба компании подтвердила эту информацию. 

Как отмечает телеканал "360", детали инцидента выясняются. 

При этом телеграм-канал Eruoradio пишет, что в другую компанию тоже пришли вооруженные люди. 

В Белоруссии идут протесты из-за результатов выборов президента, в которых победил Александр Лукашенко.

Полина ИВАНОВА

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