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В Минске неизвестные ворвались в офис "Яндекса". Как подтвердила пресс-служба компании, люди в черной одежде вооружены.
Об этом сначала сообщило издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Позже телеграм-канал "Медуза" опубликовал сообщение, в котором рассказал, что пресс-служба компании подтвердила эту информацию.
Как отмечает телеканал "360", детали инцидента выясняются.
При этом телеграм-канал Eruoradio пишет, что в другую компанию тоже пришли вооруженные люди.
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