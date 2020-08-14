Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
В подмосковном городе Ступино предъявили обвинение мужчине, который, по версии следствия, расправился над своим знакомым. Инцидент произошел в мае 2020 года.
По данным ГСУ СК РФ по Подмосковью, знакомые находились в нетрезвом состоянии. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемый набросился на собутыльника и нанес ему многочисленные удары руками и ногами.
Мужчина скончался от полученных травм. Погибший оказался жителем Москвы.
Констатировав смерть знакомого, обвиняемый решил избавиться от трупа. Он отвез его в лес и закопал. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.
Как сообщает новостной портал "Подмосковье сегодня", местом преступления стала деревня Киясово. Туда погибший отправился для того, чтобы навестить знакомую.
Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости
Глава Белоруссии предупредил участников забастовок о последствиях