Подозреваемого заключили под стражу

В подмосковном городе Ступино предъявили обвинение мужчине, который, по версии следствия, расправился над своим знакомым. Инцидент произошел в мае 2020 года.

По данным ГСУ СК РФ по Подмосковью, знакомые находились в нетрезвом состоянии. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемый набросился на собутыльника и нанес ему многочисленные удары руками и ногами.

Мужчина скончался от полученных травм. Погибший оказался жителем Москвы.

Констатировав смерть знакомого, обвиняемый решил избавиться от трупа. Он отвез его в лес и закопал. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

Как сообщает новостной портал "Подмосковье сегодня", местом преступления стала деревня Киясово. Туда погибший отправился для того, чтобы навестить знакомую.