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В Московской области по факту гибели десятилетней школьницы во время пожара было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело девочки нашли во время ликвидации возгорания.
На своем официальном Ютуб-канале "Следственный комитет Российской Федерации" выложил видео с места трагедии.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", 17 августа в Ступино загорелся частный дом. На момент возгорания в нем находилось трое взрослых и трое детей. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Причины возгорания устанавливаются.
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