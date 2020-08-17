В результате трагедии в Ступино пострадали еще 5 человек

В Московской области по факту гибели десятилетней школьницы во время пожара было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело девочки нашли во время ликвидации возгорания.

На своем официальном Ютуб-канале "Следственный комитет Российской Федерации" выложил видео с места трагедии.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", 17 августа в Ступино загорелся частный дом. На момент возгорания в нем находилось трое взрослых и трое детей. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Причины возгорания устанавливаются.