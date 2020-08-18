Парень пытался помочь водителю вытащить машину из грязи

В Домодедово произошел несчастный случай. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения задавил сына своей знакомой, когда тот помогал ему вытащить машину из грязи, информирует АНГ "Москва".

Все началось с того, что компания из трех человек отправилась отдыхать на берег реки Пахры. Там мужчина 52 лет, его знакомая и ее сын начали распивать спиртное. Спустя какое-то время водитель решил перепарковать автомобиль, однако машина завязла.

Сын приглашенной на пикник дамы отправился помогать старшему товарищу выбраться из грязи. Когда парень начал толкать автомобиль, водитель сдал назад и задавил его.

Пострадавший скончался от полученных травм в медицинском учреждении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".