Мужчины успели "обчистить" семь домов

Правоохранительные органы задержали в Воскресенске воров-рецидивистов. Двое мужчин успели "обчистить" семь домов, информирует сайт "Подмосковье сегодня".

Попались двое местных жителей после того, как один из пострадавших обратился в полицию. Мужчина пожаловался, что из его дома пропали инструменты и бытовая техника на сумму порядка 14 тысяч рублей.

Стражи порядка напали на след преступников и поймали их. Позже удалось установить связь между совершенной кражей и шестью аналогичными преступлениями. Мужчины, в общей сложности, наворовали на 153 тысяч рублей. В настоящий момент задержанные находятся под подпиской о невыезде.