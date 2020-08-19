Воров-рецидивистов задержали в Подмосковье

Мужчины успели "обчистить" семь домов

Правоохранительные органы задержали в Воскресенске воров-рецидивистов. Двое мужчин успели "обчистить" семь домов, информирует сайт "Подмосковье сегодня"

Попались двое местных жителей после того, как один из пострадавших обратился в полицию. Мужчина пожаловался, что из его дома пропали инструменты и бытовая техника на сумму порядка 14 тысяч рублей. 

Стражи порядка напали на след преступников и поймали их. Позже удалось установить связь между совершенной кражей и шестью аналогичными преступлениями. Мужчины, в общей сложности, наворовали на 153 тысяч рублей. В настоящий момент задержанные находятся под подпиской о невыезде. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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