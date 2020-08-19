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Женщину 1946 года рождения спасатели вывели из леса. Она потерялась и не смогла выбраться самостоятельно, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Жительница СНТ "Планета" отправилась за грибами и спустя какое-то время поняла, что заблудилась. Она не смогла самостоятельно найти дорогу назад и позвонила спасателям.
Эксперты начали прочесывать лесной массив и вскоре обнаружили пострадавшую. Ее сопроводили до дома. Медицинская помощь женщине не понадобилась.
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