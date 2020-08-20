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ФСБ помешала спецслужбам Украины похитить на территории России одного из лидеров ополчения Донбасса. Об этом рассказала пресс-служба российского ведомства.
Как пишет РИА "Новости", операцию готовил сотрудник СБУ, который якобы причастен к смерти Александра Захарченко. По информации телеграм-канала агентства, лидера ополчения заманили в машину и ударили электрошокером, но он смог сбежать.
Для этой операции наняли российских бандитов, которым заплатили $200 тысяч. Всех семерых участников задержали.
Спецслужбы Украины отрицают свое участие в спецоперации по выманиванию наших граждан в Белоруссию
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