Украина пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

СБУ хотела доставить мужчину в Незалежную

ФСБ помешала спецслужбам Украины похитить на территории России одного из лидеров ополчения Донбасса. Об этом рассказала пресс-служба российского ведомства.

Как пишет РИА "Новости", операцию готовил сотрудник СБУ, который якобы причастен к смерти Александра Захарченко. По информации телеграм-канала агентства, лидера ополчения заманили в машину и ударили электрошокером, но он смог сбежать. 

Для этой операции наняли российских бандитов, которым заплатили $200 тысяч. Всех семерых участников задержали.

Полина ИВАНОВА

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