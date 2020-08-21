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Врачам удалось спасти пациента, который ранее поступил с болезнью Лайма.
Специалисты инфекционного отделения в Ивантеевской больнице смогли помочь 35-летнему мужчине, который поступил с жалобами на большие красные пятна на бедре, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как оказалось, ранее пациента укусил клещ. Мужчина убрал его самостоятельно, но не стал сдавать членистоногое на исследование, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Спустя несколько дней у больного начали появляться первые симптомы, он решил обратиться за помощью к специалистам.
К счастью, все обошлось, но врачи призвали внимательнее относиться к укусам клещей, поскольку и энцефалит, и болезнь Лайма могут иметь тяжелые последствия для здоровья, иногда доходит даже до получения инвалидности.
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