Пациента с опасной инфекцией спасли в Подмосковье

На днях мужчину укусил клещ

Врачам удалось спасти пациента, который ранее поступил с болезнью Лайма. 

Специалисты инфекционного отделения в Ивантеевской больнице смогли помочь 35-летнему мужчине, который поступил с жалобами на большие красные пятна на бедре, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Как оказалось, ранее пациента укусил клещ. Мужчина убрал его самостоятельно, но не стал сдавать членистоногое на исследование, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

Спустя несколько дней у больного начали появляться первые симптомы, он решил обратиться за помощью к специалистам. 

К счастью, все обошлось, но врачи призвали внимательнее относиться к укусам клещей, поскольку и энцефалит, и болезнь Лайма могут иметь тяжелые последствия для здоровья, иногда доходит даже до получения инвалидности. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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