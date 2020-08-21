Обрушилось несколько этажей

В жилом доме в Ярославле произошел взрыв. Об этом сообщают РИА "Новости".

В результате обрушились элементы постройки со второго по шестой этажи. Повреждения получили восемь квартир. В МЧС сообщают, что пока, по предварительной информации, погибшим числится один человек – женщина. Еще трое пострадали.

Сколько всего пострадавших от взрыва неизвестно. Под завалами по-прежнему могут оставаться люди.

В одной из квартир начался пожар. Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов. Люди, оставшиеся в квартирах, кричат спасателям о помощи из окон. Под завалами могут находится еще женщина с ребенком, сообщают спасатели.