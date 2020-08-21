Сброс отходов предотвратили в Подмосковье

Объем мусора соответствует 162 восьмикубовым мусоровозам

В Подмосковье пытались незаконно сбросить 1,3 тысячи кубометров мусора. Стало известно, что на площадки хотели сбросить строительные отходы. 

Однако благодаря рейдам "Чистой контейнерной площадки" это удалось предотвратить, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сейчас 352 физических лица были привлечены к административной ответственности, им придется заплатить штрафы. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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