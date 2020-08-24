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ЧП случилось в деревне Каракашево.
Как стало известно, как минимум один человек пострадал при взрыве в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник. На место уже прибыли экстренные службы.
По данным РЕН ТВ, в одном из цехов взорвался газовый баллон.
Причины и подробности случившегося пока не известны.
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