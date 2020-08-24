Следствие по делу до сих пор продолжается

В подмосковном городе Клин мужчина погиб после удара током. Несчастный случай произошел на территории частной собственности.

По некоторым данным, погибший выполнял электромонтажные работы, и во время этого получил смертельный удар током. Мужчине было 45 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По факту смерти проводится проверка, которая установит все обстоятельства случившегося, передает новостной портал "Подмосковье сегодня". Также в скором времени состоится судмедэкспертиза.