Врачам в Подмосковье удалось спасти беременную женщину с коронавирусом

У пациентки зарегистрировали серьезное поражение легких

Врачи из подмосковного города Сергиев Посад смогли спасти пациентку, переносившую тяжелую форму коронавируса. При этом женщина находилась на 34-й неделе беременности, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Состояние женщины было крайне тяжелым. Коронавирусная инфекция вызвала у нее высокую температуру и поражение 75% легких. Больную поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, сообщает новостной портал "Подмосковье сегодня".

По словам врачей, состояние женщины стремительно ухудшалось. Необходимо было принять экстренные меры. В итоге было решено делать кесарево сечение.

Операция прошла успешно. На свет появился мальчик с легкой степенью недоношенности. Врачи также смогли спасти его мать. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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