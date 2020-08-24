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Врачи из подмосковного города Сергиев Посад смогли спасти пациентку, переносившую тяжелую форму коронавируса. При этом женщина находилась на 34-й неделе беременности, передает пресс-служба регионального Минздрава.
Состояние женщины было крайне тяжелым. Коронавирусная инфекция вызвала у нее высокую температуру и поражение 75% легких. Больную поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, сообщает новостной портал "Подмосковье сегодня".
По словам врачей, состояние женщины стремительно ухудшалось. Необходимо было принять экстренные меры. В итоге было решено делать кесарево сечение.
Операция прошла успешно. На свет появился мальчик с легкой степенью недоношенности. Врачи также смогли спасти его мать.
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