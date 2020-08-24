В Подмосковье поймали наркоторговца

Мужчину отправили под стражу

В подмосковном городе Лобня полицейские задержали молодого парня, имеющего при себе запрещенные вещества. У преступника изъяли около ста граммов метилэфедрона, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Автомобиль наркоторговца остановили на Букинском шоссе. При осмотре были обнаружены полиэтиленовые пакеты с порошком.

Общая масса изъятых веществ составила 99,44 грамма, уточняет новостной портал "Подмосковье сегодня".

На подозреваемого завели уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю.

Анастасия ГОРЮНОВА

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