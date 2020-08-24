Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
590 новости
В подмосковном городе Лобня полицейские задержали молодого парня, имеющего при себе запрещенные вещества. У преступника изъяли около ста граммов метилэфедрона, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Автомобиль наркоторговца остановили на Букинском шоссе. При осмотре были обнаружены полиэтиленовые пакеты с порошком.
Общая масса изъятых веществ составила 99,44 грамма, уточняет новостной портал "Подмосковье сегодня".
На подозреваемого завели уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены