Мужчину отправили под стражу

В подмосковном городе Лобня полицейские задержали молодого парня, имеющего при себе запрещенные вещества. У преступника изъяли около ста граммов метилэфедрона, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Автомобиль наркоторговца остановили на Букинском шоссе. При осмотре были обнаружены полиэтиленовые пакеты с порошком.

Общая масса изъятых веществ составила 99,44 грамма, уточняет новостной портал "Подмосковье сегодня".

На подозреваемого завели уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю.