"Утриш" в огне: под Анапой горит знаменитый заповедник

Для тушения пожара задействовали авиацию

Под Анапой загорелись уникальные лесные массивы, входящие в заповедник "Утриш". Для тушения пожара было задействовано более 200 человек.

В тушении пожара участвовали не только пожарные и спецтехника, но и авиация, сообщает "МК на Кубани".

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время в регионе продержится жаркая и сухая погода, что представляет из себя угрозу новых пожаров.

Так, на данный момент в Краснодарском крае имеется 4 локации, охваченные огнем. Пожарные всеми силами пытаются ликвидировать очаги возгорания. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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