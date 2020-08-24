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Под Анапой загорелись уникальные лесные массивы, входящие в заповедник "Утриш". Для тушения пожара было задействовано более 200 человек.
В тушении пожара участвовали не только пожарные и спецтехника, но и авиация, сообщает "МК на Кубани".
По прогнозам метеорологов, в ближайшее время в регионе продержится жаркая и сухая погода, что представляет из себя угрозу новых пожаров.
Так, на данный момент в Краснодарском крае имеется 4 локации, охваченные огнем. Пожарные всеми силами пытаются ликвидировать очаги возгорания.
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