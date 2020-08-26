В Москве прогремел взрыв в жилом доме

В многоэтажке вспыхнул пожар

ЧП случилось на улице Кубинка. После взрыва начался пожар. Пламя вспыхнуло на третьем и четвертом этажах. Об этом пишет телеграм-канал "112".

Очевидцы рассказали о дыме от пожара, который виден из квартиры на третьем этаже дома, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, взорвался газ.

Информация о пострадавших пока разнится. Так, телеграм-канал Mash пишет о двух. Канал МК сообщает об одной пострадавшей – женщина, по данным издания, выпала из окна. По предварительным данным, взрыв в пятиэтажке в Москве прогремел из-за газовой колонки.

На место ЧП уже прибыли пожарные и спасатели, говорится на сайте столичного главка МЧС. В Сети тем временем появилось видео пожара, который начался в доме на улице Кубинка после взрыва. Его публикует Life Shot.


Новость дополняется

Кристина ЧЕРНИКОВА

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