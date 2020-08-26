Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
ЧП случилось на улице Кубинка. После взрыва начался пожар. Пламя вспыхнуло на третьем и четвертом этажах. Об этом пишет телеграм-канал "112".
Очевидцы рассказали о дыме от пожара, который виден из квартиры на третьем этаже дома, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, взорвался газ.
Информация о пострадавших пока разнится. Так, телеграм-канал Mash пишет о двух. Канал МК сообщает об одной пострадавшей – женщина, по данным издания, выпала из окна. По предварительным данным, взрыв в пятиэтажке в Москве прогремел из-за газовой колонки.
На место ЧП уже прибыли пожарные и спасатели, говорится на сайте столичного главка МЧС. В Сети тем временем появилось видео пожара, который начался в доме на улице Кубинка после взрыва. Его публикует Life Shot.
Новость дополняется
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Ведомство напомнило, с какой поспешностью партнеры принялись трубить о "Скрипале-2"