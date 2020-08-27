Владельца подделок уже задержали

Полицейские из Коломны обнаружили склад паленого алкоголя. Правоохранители изъяли пять тысяч бутылок виски, коньяка, водки и рома.

Контрафакт хранился в гаражном боксе, сообщает ГУ МВД по Московской области. Общая стоимость фальсифицированного алкоголя составила более полутора миллионов рублей.

Сообщается, что владелец склада уже задержан. Им оказался 47-летний житель Коломны, передает новостной портал "Подмосковье сегодня".

На мужчину завели уголовное дело по факту незаконного оборота алкоголя.