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Полицейские из Коломны обнаружили склад паленого алкоголя. Правоохранители изъяли пять тысяч бутылок виски, коньяка, водки и рома.
Контрафакт хранился в гаражном боксе, сообщает ГУ МВД по Московской области. Общая стоимость фальсифицированного алкоголя составила более полутора миллионов рублей.
Сообщается, что владелец склада уже задержан. Им оказался 47-летний житель Коломны, передает новостной портал "Подмосковье сегодня".
На мужчину завели уголовное дело по факту незаконного оборота алкоголя.
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