О ЧП сообщил депутат Рады

Илья Кива в телеграм написал, что нападение произошло на трассе Киев-Харьков.

Расстреляли автобус, в котором были члены общественного движения "Патриоты – За жизнь". Огонь вели из автоматов. Среди оппозиционеров есть погибшие. Кроме того, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщил, что нескольких человек похитили.

Напали на автобус радикалы из "Азова" (заведено уголовное дело в РФ) и "Нацкорпуса", который создан на базе первого.

"Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками",

– говорится в сообщении.

"Среди бела дня, не в зоне АТО, на государственной трассе, расстрел автобуса из автоматического оружия!Это уже переходит все границы!" – добавляет Кива в своем Фейсбук, публикуя фото с места событий.



Полиция Харькова проводит проверку.



