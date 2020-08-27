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Илья Кива в телеграм написал, что нападение произошло на трассе Киев-Харьков.
Расстреляли автобус, в котором были члены общественного движения "Патриоты – За жизнь". Огонь вели из автоматов. Среди оппозиционеров есть погибшие. Кроме того, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщил, что нескольких человек похитили.
Напали на автобус радикалы из "Азова" (заведено уголовное дело в РФ) и "Нацкорпуса", который создан на базе первого.
"Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками",
– говорится в сообщении.
"Среди бела дня, не в зоне АТО, на государственной трассе, расстрел автобуса из автоматического оружия!Это уже переходит все границы!" – добавляет Кива в своем Фейсбук, публикуя фото с места событий.
Полиция Харькова проводит проверку.
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