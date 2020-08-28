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В подмосковном Подольске водитель сбил велосипедиста, который оказался сотрудником правоохранительных органов, и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в МВД по Московской области.
Происшествие случилось 27 августа на проспекте Ленина. Автомобилист наехал на мужчину, двигавшегося в том же направлении. Пострадавшего забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, передает РИАМО.
Нарушителя, который с места аварии сразу же скрылся, удалось найти, сообщает "Подмосковье сегодня". Следователи ведут проверку.
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