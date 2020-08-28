Мужчину госпитализировали с травмой головы

В подмосковном Подольске водитель сбил велосипедиста, который оказался сотрудником правоохранительных органов, и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в МВД по Московской области.

Происшествие случилось 27 августа на проспекте Ленина. Автомобилист наехал на мужчину, двигавшегося в том же направлении. Пострадавшего забрали в больницу с черепно-мозговой травмой, передает РИАМО.

Нарушителя, который с места аварии сразу же скрылся, удалось найти, сообщает "Подмосковье сегодня". Следователи ведут проверку.