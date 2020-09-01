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Житель Воскресенска проник в детский сад и убил свою жену прямо там. Погибшая работала младшим воспитателем. О происшествии рассказали в Следственном комитете.
Трагедия произошла накануне, 31 августа. Мужчина несколько раз ударил супругу ножом – она скончалась на месте, сообщили в ведомстве.
По информации СМИ, подозреваемый зашел в детский сад под предлогом передать женщине ключи. Между супругами произошла ссора, во время которой другие воспитатели успели спрятать детей в туалете и раздевалке, а потом вывели их через запасной выход. Вероятно, именно тогда и произошло убийство, пишет "Подмосковье сегодня".
Мужчину задержали. Другие обстоятельства трагедии выясняются.
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