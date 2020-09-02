Спасатели уже приступили к тушению огня

В Белокалитвинском районе Ростовской области произошло возгорание сухой травы и кустарников – площадь пожара распространилась на территорию более, чем 2 гектара.

Для тушения природного пожара из Ростова-на-Дону вылетел вертолет Ми-8, сообщает "Интерфакс". Всего к тушению привлекли 29 человек и 9 единиц специальной техники, уточняет "Коммерсантъ".

Осложняет ситуацию и тот факт, что пожар распространился на садовое товарищество "Пионер". На данный момент, как передает РИА "Новости", загорелись около 20 дач. Данных о пострадавших людях пока нет.

