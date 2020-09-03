В Подольске грабители лишили детей мороженого

Вор-сладкоежка позарился на почти три сотни порций

В Подольске в местном парке культуры и отдыха "Дубрава" обворовали лари с мороженым. Было вынесено 296 штук эскимо и рожков.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", инцидент произошел за пару дней до городского праздника. Поскольку в парке над ларями не установлены камеры видеонаблюдения, полиции неизвестно не только, какого пола оказался сладкоежка, но и сколько вообще похитителей могло участвовать в инциденте.

Зато названа сумма ущерба – 13 тыс. рублей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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