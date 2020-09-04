В России готовились массовые убийства: ФСБ задержала 13 человек

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ФСБ удалось предотвратить трагедию. Сегодня стало известно, что задержали 13 человек, которые готовили массовые убийства. Речь идет о ряде регионов России.
У задержанных нашли оружие, самодельные бомбы и инструкции по изготовлению взрывных устройств, передает РИА "Новости".
Отмечается, что 11 человек состояли в закрытом сообществе в одной из соцсетей. Подробности о мотивах и возрасте задержанных пока не приводятся.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля