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В центре Тбилиси рядом тбилисской Филармонией произошел взрыв. Об этом сообщает "Спутник.Грузия".
По предварительным данным, погибшим числится один человек. Еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Предполагается, что взрыв произошел в клубе "Дежавю", в котором во время ремонта взорвался кислородный баллон.
На данный момент на месте работают пожарно-спасательные службы и полиция. Видео с места проишествия появилось на ютуб-канале "Sputnik Georgia – все о Грузии".
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