По предварительной информации, взорвался газовый баллон

В центре Тбилиси рядом тбилисской Филармонией произошел взрыв. Об этом сообщает "Спутник.Грузия".

По предварительным данным, погибшим числится один человек. Еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Предполагается, что взрыв произошел в клубе "Дежавю", в котором во время ремонта взорвался кислородный баллон.



На данный момент на месте работают пожарно-спасательные службы и полиция. Видео с места проишествия появилось на ютуб-канале "Sputnik Georgia – все о Грузии".