Есть погибший: в центре Тбилиси прогремел взрыв

По предварительной информации, взорвался газовый баллон

В центре Тбилиси рядом тбилисской Филармонией произошел взрыв. Об этом сообщает "Спутник.Грузия". 

По предварительным данным, погибшим числится один человек. Еще двое пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. 

Предполагается, что взрыв произошел в клубе "Дежавю", в котором во время ремонта взорвался кислородный баллон. 

На данный момент на месте работают пожарно-спасательные службы и полиция. Видео с места проишествия появилось на ютуб-канале "Sputnik Georgia – все о Грузии". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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