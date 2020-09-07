В Сочи пропали восемь детей: появились подробности спасательной операции

Группа туристов перестала выходить на связь

В ночь на понедельник, 7 сентября, в МЧС поступила информация о пропаже в сочинских горах группы путешественников, среди которых были восемь детей.

Сообщается, что незарегистрированные туристы в числе 11 человек перестали выходить на связь. Взволнованные родственники обратились в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА "Новости".

Известно, что туристы вышли из поселка Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи утром 6 сентября, отмечает телеканал "360". В составе группы – дети от 9 до 16 лет и трое взрослых.

На 07:00 был запланирован вылет вертолета с тремя спасателями на борту, ведутся поисковые работы, добавляет "ФедералПресс".

Также РИА "Новости" стало известно, что пропавшие дети оказались воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва в Тверской области.

По данным "Комсомольской правды" на 10:43 мск, дети нашлись. Все живы.

Маршрут группы удалось отследить по камерам – дети проехали на автобусе до Красной Поляны и отправились к Хмелевским озерам.

Один из ребят смог позвонить родителям и сообщил о местонахождении группы. Сейчас туда отправили МЧС, передает телеграм-канал "Baza".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Как Трамп хотел подлизаться к Путину: бывший адвокат раскрыл детали неудобной истории

Юрист объяснил причины, почему президент США восхищается лидером России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей