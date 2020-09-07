Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
В ночь на понедельник, 7 сентября, в МЧС поступила информация о пропаже в сочинских горах группы путешественников, среди которых были восемь детей.
Сообщается, что незарегистрированные туристы в числе 11 человек перестали выходить на связь. Взволнованные родственники обратились в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА "Новости".
Известно, что туристы вышли из поселка Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи утром 6 сентября, отмечает телеканал "360". В составе группы – дети от 9 до 16 лет и трое взрослых.
На 07:00 был запланирован вылет вертолета с тремя спасателями на борту, ведутся поисковые работы, добавляет "ФедералПресс".
Также РИА "Новости" стало известно, что пропавшие дети оказались воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва в Тверской области.
По данным "Комсомольской правды" на 10:43 мск, дети нашлись. Все живы.
Маршрут группы удалось отследить по камерам – дети проехали на автобусе до Красной Поляны и отправились к Хмелевским озерам.
Один из ребят смог позвонить родителям и сообщил о местонахождении группы. Сейчас туда отправили МЧС, передает телеграм-канал "Baza".
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Юрист объяснил причины, почему президент США восхищается лидером России