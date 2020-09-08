Пираты напали на россиян в Нигерии
В Нигерии пираты напали на грузовое судно Water Phoenix и похитили двух россиян – капитана и члена экипажа. Об этом сообщает Nigerian Tribune со ссылкой на компанию Praesidium International, которая обеспечивает безопасность в этих широтах. Как передает РИА "Новости", ЧП произошло в 34 морских милях от Лагоса.
Как сообщается, всего в команде 18 человек: 11 филиппинцев и 7 граждан РФ. 16 моряков сумели спрятаться на корабле в специально оборудованном помещении, однако повезло не всем.
Судно приписано к нидерландской транспортной компании Seatrade и шло под флагом Либерии.
В посольстве РФ в Нигерии РИА "Новости" подтвердили атаку пиратов и на данный момент проверяют информацию о захвате именно россиян.
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