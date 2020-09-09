В Подмосковье пассажирский автобус попал в ДТП

Пострадал один человек

Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло в подмосковном городе Одинцово.

Как сообщили в пресс-службе "Мострансавто", рейсовый автобус №452 направлялся из Звенигорода в Москву. По пути со встречной полосы выскочил легковой автомобиль, что спровоцировало столкновение, передает АГН "Москва".

Известно, что в результате аварии пострадал только водитель легковушки. Он получил травмы. Пассажиры автобуса остались невредимы, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

По факту аварии проводится проверка. Сообщается, что водитель автобуса не виновен в случившемся. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей