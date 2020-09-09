В Подмосковье пассажирский автобус попал в ДТП

Пострадал один человек

Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло в подмосковном городе Одинцово.

Как сообщили в пресс-службе "Мострансавто", рейсовый автобус №452 направлялся из Звенигорода в Москву. По пути со встречной полосы выскочил легковой автомобиль, что спровоцировало столкновение, передает АГН "Москва".

Известно, что в результате аварии пострадал только водитель легковушки. Он получил травмы. Пассажиры автобуса остались невредимы, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

По факту аварии проводится проверка. Сообщается, что водитель автобуса не виновен в случившемся.