Спасатели в Подмосковье нашли потерявшуюся пенсионерку

Пожилая женщина отделалась легким испугом

Спасателям удалось найти сбившуюся с пути 79-летнюю пенсионерку. Женщина потерялась в подмосковном городе Наро-Фоминск.

По сообщению пресс-службы ГКУ МО Мособлпожспас, в службу спасения позвонила встревоженная женщина. Она рассказала, что подруга, гостившая у нее накануне, потерялась.

Пенсионерка направилась в сторону ж/д станции деревни Башкино, желая уехать домой. Но по дороге она сбилась с правильного маршрута.

Спасатели связались с женщиной и попросили ее перечислить особые приметы местности. Благодаря этому им удалось обнаружить местонахождение пенсионерки.

По прибытии на место оказалось, что спасателей и пожилую женщину разделяет река. Пришлось задействовать надувную лодку. Женщину передали подруге – она отделалась легким испугом, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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