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Токио переходит в наступление

F-35. Фото: wikipedia.org
Япония вооружит вертолетоносцы истребителями вертикального взлета

Страна восходящего солнца окончательно оправилась после поражения во Второй мировой войне и больше не намерена сбавлять обороты военной машины. В Японии всерьез заговорили о возвращении к наступательной доктрине.

Как сообщает агентство Kyodo News, в ближайшее время Токио может вооружить свои вертолетоносцы истребителями F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Ранее японское правительство планировало закупить у США лишь 42 "классических" F-35A, но теперь заказ может быть значительно увеличен.

По данным японских же СМИ, Токио прощается с политикой отказа от наступательных вооружений, которой придерживался после 1945 года. Вертолетоносцы с истребителями можно использовать для ударов по любому потенциальному противнику в Азиатско-Тихоокеанскому регионе. Будь то Китай, с которым Япония давно спорит за острова Сэнкаку, или Россия с ее Курилами. Может стать мишенью и Пхеньян, который регулярно запускает баллистические ракеты в акваторию Японского моря.

Истребители F-35B размещают не только на вертолетоносцах. Они могут легко взлетать с небольших отдаленных островов, где нет аэродромов. Например, на Йонагуни в 125 км от Тайваня. Всего в 150 км находятся те самые Сэнкаку, которые Китай считает своими. А учитывая то, как Пекин активно строит искусственные острова-базы в районе спорного архипелага Спратли, можно предположить, что он продолжит использовать эту тактику вокруг Сэнкаку. Китайские суда и так периодически заходят в территориальные воды Японии, но теперь ситуация может в корне измениться. Получить ракетой "воздух-земля" с истребителя F-35 мало кто захочет.


Но это еще не все. В рамках пересмотра стратегии Япония намерена закупить крылатые ракеты дальностью до 900 километров. Это может быть тактическая версия американских "Томагавков" или ракета, разработанная в Японии. В ноябре газета Yomiuri сообщила, что Минобороны Страны восходящего солнца планирует создание своих крылатых ракет, как раз для защиты островов.

Потенциально японские F-35B угрожают и России, так как спорные Курильские острова Токио до сих считает своими. И несмотря на то что в последнее время обе страны договариваются о начале совместных проектов на юге Курил, а 2018-й станет перекрестным годом России в Японии и наоборот, позиция "самураев" не поменялась ни на йоту.

Александр ИЛЬИН
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