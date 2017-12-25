"Форпост" "прокачают" на уральском предприятии

Воздушный разведчик "Форпост" или копия израильского Searcher 2, которого собирают по лицензии на Уральском заводе гражданской авиации, продолжат закупать в Минобороны РФ, причем как минимум до 2027 года. Об этом заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов во время своего визита на предприятие

Кроме того, беспилотник, неоднократно засветившийся в небе Сирии, значительно улучшат. "Форпост" получит локатор, благодаря которому сможет не только снимать объекты противника на камеру, но и засекать их в темное время суток. Еще один важный момент - с будущего года дрон будет изготовляться полностью из деталей российского производства. Пока что их привозят из Израиля. Но позже "Форпост" станет отечественным буквально до последнего винтика.

До выведения основной части российского контингента ВКС РФ из Сирии, на авиабазе Хмеймим было тридцать беспилотников этого типа. А их техническим обслуживанием занимались сотрудники Уральского завода гражданской авиации.

Отправить дроны на задание и вернуть их обратно не так просто. Беспилотный комплекс "Форпост" состоит из трех самолетов и наземной станции управления. БПЛА работают на высоте пяти километров и способны проводить в небе до 16 часов на удалении до 400 километров.

В 2015 году советник СБУ Маркиян Лубкивский опубликовал на своей странице в фэйсбуке фотографии якобы российского "Форпоста", сбитого в Донбассе. По его версии, аппарат осуществлял разведку на линии соприкосновения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.



