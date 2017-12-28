Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина окопается на границе с Россией

Фото: Николай Лазаренко/ТАСС
Заявление Шойгу в Киеве восприняли в штыки

Украина срочно укрепляет восточные рубежи. Киевские власти явно напугало заявление российского министра обороны о том, что Россия будет развивать военную инфраструктуру, в том числе вблизи границ Украины.

Как сообщает "УНИАН", ссылаясь на комментарии Минобороны Украины, в Киеве намерены укреплять границы, а также наращивать "оперативные способности армии". По словам начальника управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая, одной из главных задач Киев видит развертывание в Донбассе международной миротворческой миссии ООН. Она должна взять под контроль 400-километровый участок границы, который находится под властью самопровозглашенных республик.

Стоит напомнить, что переговоры о том, какой будет эта миссия, зашла в тупик. Москва допускает введение контингента ООН только с согласия ополченцев, но те хотят видеть только российских миротворцев. В то время как Киев с удовольствием "наводнил" бы Донбасс американцами и англичанами.

Как Киев собирается укреплять границы, не совсем ясно. Ранее киевские власти собирались оградиться от Донбасса высоченным забором, но позже от этих планов отказались. Теперь возможен вариант укрепления блокпостов и наращивания на границе вооруженного контингента - дополнительных боевых частей ВСУ и Нацгвардии.


Украинские СМИ утверждают, что Россия намерена развернуть три дивизии на границе с Украиной. Новую мотострелковую в Ельне в районе военного городка бывшей 144-й гвардейской мотострелковой дивизии; в Богучаре, в 100 км от границы с Украиной, где ранее дислоцировалась 10-я гвардейская танковая дивизия имени Малиновского (в Минобороны РФ эту информацию опровергают). И в районе Кадамовского и Новочеркасска (150 км до Украины), где заново сформируют знаменитую Идрицко-Берлинскую мотострелковую дивизию. А вот это в Москве подтверждают.

В ответ на это Украина собирается "наводнить" приграничные с Россией районы оружием и военными, что может спровоцировать конфликт. Особенно учитывая тот факт, что боевые действия в Донбассе не прекращаются, а отношения между Москвой и Киевом только ухудшаются.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей