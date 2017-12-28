Украина окопается на границе с Россией

Заявление Шойгу в Киеве восприняли в штыки

Украина срочно укрепляет восточные рубежи. Киевские власти явно напугало заявление российского министра обороны о том, что Россия будет развивать военную инфраструктуру, в том числе вблизи границ Украины.

Как сообщает "УНИАН", ссылаясь на комментарии Минобороны Украины, в Киеве намерены укреплять границы, а также наращивать "оперативные способности армии". По словам начальника управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая, одной из главных задач Киев видит развертывание в Донбассе международной миротворческой миссии ООН. Она должна взять под контроль 400-километровый участок границы, который находится под властью самопровозглашенных республик.

Стоит напомнить, что переговоры о том, какой будет эта миссия, зашла в тупик. Москва допускает введение контингента ООН только с согласия ополченцев, но те хотят видеть только российских миротворцев. В то время как Киев с удовольствием "наводнил" бы Донбасс американцами и англичанами.

Как Киев собирается укреплять границы, не совсем ясно. Ранее киевские власти собирались оградиться от Донбасса высоченным забором, но позже от этих планов отказались. Теперь возможен вариант укрепления блокпостов и наращивания на границе вооруженного контингента - дополнительных боевых частей ВСУ и Нацгвардии.





Украинские СМИ утверждают, что Россия намерена развернуть три дивизии на границе с Украиной. Новую мотострелковую в Ельне в районе военного городка бывшей 144-й гвардейской мотострелковой дивизии; в Богучаре, в 100 км от границы с Украиной, где ранее дислоцировалась 10-я гвардейская танковая дивизия имени Малиновского (в Минобороны РФ эту информацию опровергают). И в районе Кадамовского и Новочеркасска (150 км до Украины), где заново сформируют знаменитую Идрицко-Берлинскую мотострелковую дивизию. А вот это в Москве подтверждают.

В ответ на это Украина собирается "наводнить" приграничные с Россией районы оружием и военными, что может спровоцировать конфликт. Особенно учитывая тот факт, что боевые действия в Донбассе не прекращаются, а отношения между Москвой и Киевом только ухудшаются.