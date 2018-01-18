Индия показала ядерные зубы

Дели и Пекин затеяли гонку вооружений

Индийцы испытали баллистическую ракету Agni-V, способную нести ядерный заряд. Как сообщила газета The Times of India, ракета стартовала с полигона острова Абдул Калам в штате Орисса, а затем упала в Индийском океане.

Согласно техническим характеристикам, Agni-V является ракетой средней дальности. Той самой, которую нельзя иметь в арсенале США и России из-за договора о РСМД. Индийская ракета способна поражать цели на расстоянии 5 тыс. 500 км, а это значит, что Дели может держать под прицелом наибольшую часть территорий на севере Китая. Военные эксперты уверены, что Agni-V была создана специально для сдерживания ядерной мощи Поднебесной, которая достигла серьезных успехов в ракетно-космической отрасли. Для выяснения отношений со своим давним соперником Пакистаном индусам не нужны такие мощные ракеты.

Этой же точки зрения придерживается и официальный Пекин. Более того, китайская сторона утверждает, что Дели скрывает реальные технические характеристики Agni-V. Якобы на самом деле она способна пролететь 8 тыс. км, то есть немного не дотягивает до межконтинентальной.

Сама 50-тонная ракета состоит из трех ступеней и использует твердое топливо. Кроме Agni-V, на вооружении Индии есть Agni-IV и Agni-III, которые также относятся к классу ракет средней дальности.

Впрочем, Китаю есть чем ответить. Пекин обладает целым арсеналом не только ракет средней дальности, но и межконтинентальных, в том числе сверхтяжелой DF-41 с радиусом действия 15 тыс. километров. Китай может не только стереть с лица земли Индию, но и напрямую угрожать "ядерному лидеру" - Соединенным Штатам.