Россия готовит сирийский котел

Москве надоели успехи исламистов

Сирийская армия под рукводством военных из РФ готовится окружить террористов и дать им решительный бой. По данным газеты "Известия", правительственные войска готовятся к большому наступлению на город Идлиб, чтобы окружить и уничтожить силы запрещенной "Джебхат ан-Нусры".

Ранее Telegram-канал WarJournal сообщил, что боевики "ИГ" в два раза увеличили контролируемую территорию в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо, захватив десятки населенных пунктов. Поэтому готовящееся наступление сирийских войск выглядит логичным - нужно вернуть потерянное. И если получится, развить успех. Не секрет, что после сокращения контингента российских ВКС в Сирии исламисты ощутимо окрепли и постоянно получают пополнение и вооружение из-за границы.

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Так, из Сирии регулярно приходят сообщения о потерянной сирийскими военными технике и дерзких атаках боевиков. Достаточно вспомнить видеоролик, на котором исламисты буквально давят БТРами сирийских солдат. Вряд ли это понравилось российским военным, которые, наконец, решили нанести ответный удар.

Операция готовится при непосредственном участии военных РФ. В Минобороны подчеркивают, что в случае успеха, уничтожение "Нусры" будет преопределено.

Котел сомкнется как раз на стыке провинций Хама, Идлиб и Алеппо. А под "горячую руку" могут попасться как боевики "ИГ", так и "Нусры".

Вызывает вопросы только одно. Обычно такие операции готовятся в секрете, а наступление начинается внезапно. Зачем понадобилось российским военным объявлять о готовящейся операции - сказать сложно. Возможно, реальный план несколько отличается от той информации, которую распространили СМИ.

Параллельно сгущаются краски на турецко-сирийской границе. Президент Эрдоган вот уже несколько дней грозится уничтожить отряды курдов, которые поддерживают США. Накануне официальный представитель Годепа Хезер Науэрт даже призвала Турцию оставить в покое курдов и сосредоточиться на борьбе с террористами "ИГ". Пока Анкара продолжает стягивать тяжелую бронетехнику и артиллерию к районам, которые контролируют курды. Мелкие стычки и перестрелки происходят периодически.

Более того, СМИ уже сообщили, что сирийский Африн, который находится рядом с турецкой границей покидают российские военные. По данным турецкого агентства Anadolu, их вывозят на подконтрольную силам Башара Асада территорию. Это означает только одно - риск начала боевых действий в этом районе очень велик. Тем более что Эрдоган обещал начать наступление на курдов как раз в районе Африн.