У США закончились деньги на армию

Страх перед Россией и Китаем дорого обошелся американцам

В бюджете Соединенных Штатов не нашлось денег на разработку нового самолета. Стратегический бомбардировщик B-21 Raider планировали запустить в небо в середине 2020-х гг., но этому не суждено сбыться.

Замминистра ВВС США Мэтт Донован считает, что финансовые проблемы у этого проекта начнутся в апреле 2018 года. И это не единственная головная боль Трампа.

Уже в нынешнем году сократится количество военных летчиков на 4 тысячи человек, а также число обучающихся этой профессии, передает Defence News.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о приостановке разработки бомбардировщика на неопределенное время до разрешения проблем, которые связаны с тем, что республиканцы и демократы никак не могут договориться по многим пунктам бюджета.

Мэтт Донован не прокомментировал это решение, но посчитал, что Вашингтон поступил недальновидно, так как военная мощь Москвы и Пекина только растет. Это угрожает национальной безопасности Америки, и необходимо срочно предпринять меры для защиты своих граждан.

В 2015 г. компания Northrop Grunman получила контракт на создание бомбардировщика дальнего радиуса действия В-21. ВВС хотели купить около 100 таких самолетов.