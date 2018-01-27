Британия построит антироссийский радар

Министр обороны Великобритании продолжает нагнетать обстановку рассказами о "российской агрессии"

Великобритания построит на острове Анст радиолокатор, который позволит военным контролировать воздушное пространство в районе Норвежского моря. Радар стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов должен повысить боеспособность страны перед лицом "российской угрозы". Он войдет в систему национального центра быстрого реагирования, занимающегося охраной воздушного пространства.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для защиты Великобритании", - заявил глава Минобороны Гэвин Уильямсон.

Ранее на этой неделе он же пугал подданных Елизаветы II рассказами о "планах Москвы по уничтожению критической инфраструктуры" Соединенного Королевства.

"Русские будут думать: "Как мы можем сделать больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи, тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос". Это реальная угроза, перед которой, я уверен, стоит сейчас наша страна", — живописал министр.

Британская пресса отмечает, что заявления Уильямсона совпали с началом процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны. Минобороны намерено использовать этот обзор, чтобы добиться дополнительного финансирования.