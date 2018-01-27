Британия построит антироссийский радар
Великобритания построит на острове Анст радиолокатор, который позволит военным контролировать воздушное пространство в районе Норвежского моря. Радар стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов должен повысить боеспособность страны перед лицом "российской угрозы". Он войдет в систему национального центра быстрого реагирования, занимающегося охраной воздушного пространства.
"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для защиты Великобритании", - заявил глава Минобороны Гэвин Уильямсон.
Ранее на этой неделе он же пугал подданных Елизаветы II рассказами о "планах Москвы по уничтожению критической инфраструктуры" Соединенного Королевства.
"Русские будут думать: "Как мы можем сделать больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи, тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос". Это реальная угроза, перед которой, я уверен, стоит сейчас наша страна", — живописал министр.
Британская пресса отмечает, что заявления Уильямсона совпали с началом процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны. Минобороны намерено использовать этот обзор, чтобы добиться дополнительного финансирования.
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