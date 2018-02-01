Пекин испытывает новые ракеты, а потому санкции Вашингтона ему не страшны

Китайская армия успешно провела испытания модернизированной ракеты DF-21D. Она считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой.



Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные боеголовки, оценивается в 2,7 тыс. километров. Наведение на цель производится за счет радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan. Ракету можно использовать и в качестве противоспутникового оружия, сообщает Asia Times.

США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев. В арсенале Поднебесной имеется целая линейка ракет этого семейства. Мощность модернизированной версии DF-21G, предположительно, на 30% больше. А в ноябре прошлого года Китай, по данным американской разведки, в условиях строжайшей секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты DF-17, оснащенной гиперзвуковым глайдером.

Все это грозное оружие является для Китая мощным сдерживающим фактором США и весомым аргументом в разрешении политических и экономических разногласий с Вашингтоном. Штаты всерьез опасаются китайского могущества и раздумывают над тем, как ослабить своего главного геополитического соперника, отмечает "Свободная пресса".

В новой Стратегии национальной безопасности США, подписанной в конце прошлого года, Китай и Россия названы главными угрозами Америке, которые "бросают вызов" интересам и ценностям Соединенных Штатов. О том же в своих выступлениях говорили президент Дональд Трамп и директор ЦРУ Майкл Помпео. Поэтому теоретически нельзя исключать вариант, при котором действие пресловутого закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который сейчас направлен против РФ, Ирана и Северной Кореи, будет распространено и на Китай.

"Санкции против Китая для США имеют на порядки большую цену, чем санкции в отношении России. Наш товарооборот (с американцами) составляет сейчас где-то $20 с небольшим миллиардов. У китайцев с американцами - около $600 млрд", - отметил старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

По его словам, "китайцы дают понять, что если будут приняты какие-то меры против их компаний или руководителей, они немедленно и жестко на это ответят", однако на данный момент "о введении против Китая санкций, подобных тому, что введены против России, даже и близко речи нет". Китай всегда стремится в международных отношениях довольно жестко следовать принципу взаимности, доводя его до предела. Так что введение санкций против КНР запросто может привести "к полномасштабной торгово-экономической войне", отметил эксперт.

В Пекине "пытаются поддерживать миролюбивую риторику". Но при этом "мы видим быстрый рост вооруженных сил, мы видим ужесточение контроля над внутриполитической жизнью и так далее".

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин считает невозможным появление в ближайшее время какого-либо "пекинского списка". "Экономические связи между США и Китаем - это более полутриллиона долларов в год. Подобный список ударит и по американским компаниям, и по китайским. Понятно, что ни президент США, ни члены Конгресса на следующие сроки после такого переизбраны не будут. Потому что это спровоцирует безработицу, закрытие компаний, удорожание финансовых операций и прочее. Так что, я не думаю, что такое сегодня возможно", - считает эксперт.

На данный момент теоретически можно говорить лишь о применении точечных санкций по отношению к китайским компаниям, которые заинтересованы в выходе на рынок США. Подобные меры ранее уже были приняты в отношении Huawei и China Mobile, которые не скрывали планов по захвату американского рынка. Компаниям из США запретили с ними сотрудничать якобы из соображений защиты национальной безопасности.

"В данный конкретный момент Россия сделала что-то, что, по мнению США, не является приемлемым. Китай в их понимании пока таких действий не предпринял. Но американское правительство создает некие очаги напряженности или специальные механизмы, которые потом позволят при переговорах надавать на Китай. Возможно, они считают, что так у них будет заведомо выигрышная позиция", - отметил Луконин.

Связи США с Китаем слишком тесны, и неосторожные шаги "могут привести к обоюдоострым проблемам, когда не только в Китае, но и в США тоже будет все очень плохо". "Поэтому к КНР они подходят очень аккуратно, пытаясь не задеть нити, которые приведут к коллапсу экономических отношений", - заключил эксперт.