Российское космическое оружие уничтожит США
В США считают, что Россия и Китай активно работают над противоспутниковым оружием, которое уничтожит все американские аппараты на околоземной орбите. Специалисты разведуправления J-2, которые входят в Объединенный комитет начальников штабов, подготовили специальный документ для Пентагона.
По их данным, Москва уже в 2020 г. сможет беспрепятственно сбить несколько аппаратов США. При этом атака "выключит" многие стратегические военные, гражданские и коммерческие системы. По мнению специалистов, такая технология даст большое преимущество российской армии и в то же время оставит беспомощными солдат Америки, передает The Washington Free Beacon.
Директор Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что космическое оружие России имеет разнообразный набор возможностей для воздействия. Страх у Вашингтона вызывают даже безобидные на первый взгляд спутники для удаления мусора. Коутс утверждает, что с их помощью Москва и Пекин тоже смогут нанести прицельный удар по врагам в космосе.
Эксперт Майкл Листнер вспомнил, что над таким вооружением активно работал СССР во времена холодной войны. По его мнению, Кремль просто возобновил эту программу, а вот Китай создает ее с нуля и преследует свои цели для отстаивания международных интересов.
Издание утверждает, что Москва ежегодно спускает до $5 млрд на противоспутниковые силы. Идет работа над ракетно-космической установкой ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), а также над другими средствами радиоэлектронной борьбы. Специалисты уверены, что уже сейчас комплексы С-300 и С-400 способны уничтожить враждебные спутники, находящиеся на низкой орбите.
Эксперты предупредили, что Америке нужно как можно быстрее решить вопрос о безопасности своего космического пространства.
По некоторым данным, на 2016 г. на низкой околоземной орбите находятся 780 аппаратов, принадлежащих 43 странам.
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