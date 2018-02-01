Российское космическое оружие уничтожит США

Вашингтону мерещатся угрозы со всех сторон

В США считают, что Россия и Китай активно работают над противоспутниковым оружием, которое уничтожит все американские аппараты на околоземной орбите. Специалисты разведуправления J-2, которые входят в Объединенный комитет начальников штабов, подготовили специальный документ для Пентагона.

По их данным, Москва уже в 2020 г. сможет беспрепятственно сбить несколько аппаратов США. При этом атака "выключит" многие стратегические военные, гражданские и коммерческие системы. По мнению специалистов, такая технология даст большое преимущество российской армии и в то же время оставит беспомощными солдат Америки, передает The Washington Free Beacon.

Директор Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что космическое оружие России имеет разнообразный набор возможностей для воздействия. Страх у Вашингтона вызывают даже безобидные на первый взгляд спутники для удаления мусора. Коутс утверждает, что с их помощью Москва и Пекин тоже смогут нанести прицельный удар по врагам в космосе.

Эксперт Майкл Листнер вспомнил, что над таким вооружением активно работал СССР во времена холодной войны. По его мнению, Кремль просто возобновил эту программу, а вот Китай создает ее с нуля и преследует свои цели для отстаивания международных интересов.

Издание утверждает, что Москва ежегодно спускает до $5 млрд на противоспутниковые силы. Идет работа над ракетно-космической установкой ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), а также над другими средствами радиоэлектронной борьбы. Специалисты уверены, что уже сейчас комплексы С-300 и С-400 способны уничтожить враждебные спутники, находящиеся на низкой орбите.

Эксперты предупредили, что Америке нужно как можно быстрее решить вопрос о безопасности своего космического пространства.

По некоторым данным, на 2016 г. на низкой околоземной орбите находятся 780 аппаратов, принадлежащих 43 странам.