В Вильнюсе предупредили европейцев об опасности

К границам Литвы подобрались оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Их разместили в Калининградской области на постоянной основе.

Такое решение российских властей напугало Министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса. По его словам, раньше ОТРК прибывали в этот район только для учений, но теперь для них построена вся необходимая инфраструктура.

Размещение "Искандеров" для России является важным стратегическим шагом. Это подчеркнули и в литовском ведомстве. Кароблис утверждает, что эти орудия представляют большую угрозу для всех стран НАТО, так как они могут помешать учениям постоянными провокациями. При этом, такое решение российской армии направлено не на Литву, так как у России есть достаточно другой техники, способная нейтрализовать цели на территории страны, передает Delfi.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, подтвердил, что комплексы размещены в Калининградской области. Также он обратился к Кароблису с вопросом.

"Разместили мы, и что теперь?" - цитирует Шаманова "Интерфакс".

В 2016 году президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждала мировых политиков, что показательная демонстрация военной силы России в Прибалтике закончится плачевно не только для региона, но и для всей Европы.

Дальность действия "Искандеров" - 500 километров. Ракеты управляются в полете, вплоть до полного уничтожения цели. Это дает возможность изменять траекторию, что сильно мешает средствам перехвата ПРО, которыми "напичканы" страны Старого Света.