Стал известен план Китая по уничтожению США

Китайская армия берет на вооружение принцип легендарного стратега Сунь Цзы, но с поправкой на современные условия

В основе стратегии, которую великий полководец изложил 2500 лет назад в трактате "Искусство войны", лежит принцип "выиграть войну, не принимая участия в сражении".

Издание National Interest со ссылкой на свежее исследование RAND Corporation пишет, что в случае столкновения с США китайские военные попытаются сделать так, чтобы американцы не смогли использовать высокоточное оружие на суше, на море и в воздухе. Упор будет сделан на выведении из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования, что обрекает США на провал.

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) все лучше начинает понимать, что война уже не является борьбой за уничтожение противника, а скорее столкновением противостоящих операционных систем. В этой новой реальности враг может быть побежден, если его операционная система окажется неэффективной или выведенной из строя", – отмечает автор исследования RAND Corporation Джеффри Энгстром.

Иначе говоря, от высокотехнологичных американских самолетов, "умных" бомб и авианосцев не будет никакой пользы, если они не смогут получить приказы и найти свои цели.

Энгстром полагает, что США могут сосредоточиться на "неправильной" военной угрозе. Каждую неделю появляются сообщения о новых китайских ракетах или реактивных истребителях, однако самым смертоносным оружием в арсенале Китая может быть оценка уязвимости американской военной системы. В стратегии Поднебесной нет ничего миролюбивого – это лишь новая форма насилия, которая способствует большему урону сил противника при меньшем истощении собственных, предупреждает аналитик.