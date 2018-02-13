Раскрыты истинные мотивы "оборонительной" атаки курдов в Дейр-эз-Зоре

СМИ опубликовали видео, компрометирующее Пентагон

В середине прошлой недели воздушные силы коалиции США и курдские вооруженные формирования, в частности боевики "Демократических сил Сирии", совершили атаку на правительственные войска Башара Асада на левом берегу Евфрата в районе к востоку от Дейр-эз-Зора.

Данная атака, как сообщило позже оборонное ведомство России, произошла вследствие провокации "летучих отрядов" и спящих ячеек террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ.

Позже в Сети стали всплывать новые подробности происшествия. Так, арабское издание Euphrates Post опубликовало видео, снятое с позиций сил коалиции. На записи видно, как некий Абу Халед палит из пулемета по местам дислокации сирийских солдат. Судя по видео, в момент стрельбы Халед находится на позициях "Демократических сил Сирии" в районе Табии. На записи Абу Халед выкрикивает угрозы в адрес действующего лидера Сирии Башара Асада, обещая "раздавить его ботинком".

А вот международная коалиция во главе с США заняла совершенно иную позицию, заявив, что имевшая место атака, оказывается, была совершена в целях обороны от нападения ополченцев армии Республики. Мол, именно солдаты САА поперли на штаб "Демократических сил Сирии", где в это время были военные советники США.

Однако видео, предоставленное Euphrates Post, определенно опровергает заявление американцев – бойцы "Демократических сил Сирии" не особо похожи на обороняющуюся сторону.

Военный эксперт Александр Перенджиев прокомментировал данный инцидент. По его словам, попавший на видеозапись Абу Халед может быть таким "перебежчиком", который ранее был "игиловцем". Но после официального заявления России о разгроме ячеек ИГ в Сирии он при помощи США вклинился в состав курдских бандформирований – ведь американцы не могут допустить, чтобы в САР воцарился мир и война окончилась, поэтому пойдут даже на такие меры.

По сути, что ИГ, что "Демократические силы Сирии" являются "брендами одной и той же организации" с хозяевами-американцами.

Так как США невыгодно окончание противостояния в Республике, они хотят, говорит эксперт, "чтобы война любыми путями перешла в наступление, чтобы отнять территории, которые с таким трудом смогли отбить у ИГ правительственные войска Сирии".

Сейчас, используя США как "крышу", бойцы "Демократических сил Сирии" не защищаются, а, напротив, идут в атаку.

"Авиаудары международной коалиции как раз говорят о том, что "Демократические силы Сирии", в составе которых фактически присутствуют те же самые игиловцы, уже перешли к этому контрнаступлению", – подчеркивает Перенджиев.

Военный эксперт констатирует: опубликованное недавно видео со стреляющим по сирийским правительственным войскам курдом явно доказывает, что ИГИЛ хоть и была уничтожена как территориальная группировка, но сохранилась под брендом "Демократических сил Сирии" и теперь чувствует "твердое плечо" своего американского партнера.